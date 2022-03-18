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Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта

Легкоатлетка Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта Матыциным
Роман Шишов
Корреспондент
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Мария Ласицкене.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным.

В пятницу стало известно, что Матыцин 21 марта обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкционных ограничений. Среди приглашенных на встречу спортсменов фигурировала Ласицкене.

«Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала свое согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия. Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава ОКР, ни ВФЛА Маше не помогли», — цитирует РИА «Новости» мужа спортсменки Владаса Ласицкаса.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований российских и белорусских атлетов.

В четверг генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги на фоне событий на Украине не допустила российских и белорусских легкоатлетов до выступления на этапах серии.

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова также не посетит встречу с министром спорта России Матыцином.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220318/lasitskene-1778811825.html
Мария Ласицкене (Кучина)
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Сидорова отказалась посетить встречу с министром спорта России
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