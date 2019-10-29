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Ласицкене отдала подаренный Федерацией бокса автомобиль тренеру

12:10
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Легкоатлетка Мария Ласицкене на церемонии вручения премий за победу на чемпионате мира отдала ключи от автомобиля Kia Sportage своему тренеру Геннадию Габриляну.

— Геннадий Гарикович, это вам. Спасибо вам за все, — сказала Ласицкене сразу после получения подарка.

Напомним, Федерация бокса России решила наградить российских легкоатлеток Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову после того, как стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики ограничилась смс с букетами. (Дмитрий Кузнецов)

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