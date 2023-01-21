Ласицкене осталась довольна своим выступлением на турнире в Челябинске

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене довольна тем, что пыталась преодолеть планку на высоте за два метра уже на своем втором старте в сезоне.

Ласицкене трижды пыталась прыгнуть на 2,02 м уже в качестве победительницы соревнований в Челябинске.

«Довольна, что сумела «покарабкаться» на рекорд турнира — 2,02. Это очень большая работа, тут уже особые прыжки, которые очень полезны для меня. Так что в целом все хорошо», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Рекорд турнира в Челябинске (2,01 метра) принадлежит Анне Чичеровой.