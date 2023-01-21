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Сегодня, 19:18

Ласицкене осталась довольна своим выступлением на турнире в Челябинске

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене довольна тем, что пыталась преодолеть планку на высоте за два метра уже на своем втором старте в сезоне.

Ласицкене трижды пыталась прыгнуть на 2,02 м уже в качестве победительницы соревнований в Челябинске.

«Довольна, что сумела «покарабкаться» на рекорд турнира — 2,02. Это очень большая работа, тут уже особые прыжки, которые очень полезны для меня. Так что в целом все хорошо», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Рекорд турнира в Челябинске (2,01 метра) принадлежит Анне Чичеровой.

Источник: https://tass.ru/sport
Мария Ласицкене (Кучина)
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