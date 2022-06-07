Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Мемориале братьев Знаменских

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене показал лучший результат в прыжках в высоту на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских. Она взяла планку на высоте 1,91 метра.

Второе место с аналогичным результатом заняла Мария Кочанова. Третьей стала Кристина Королева (1,88 м).

Ранее Илья Иванюк одержал победу соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин на Мемориале братьев Знаменских.

Спортсмен показал результат 2 метра 34 сантиметра, показав лучший результат сезона в мире.