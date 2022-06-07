Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 20:27

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Мемориале братьев Знаменских

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене показал лучший результат в прыжках в высоту на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских. Она взяла планку на высоте 1,91 метра.

Второе место с аналогичным результатом заняла Мария Кочанова. Третьей стала Кристина Королева (1,88 м).

Ранее Илья Иванюк одержал победу соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин на Мемориале братьев Знаменских.

Спортсмен показал результат 2 метра 34 сантиметра, показав лучший результат сезона в мире.

Мария Ласицкене (Кучина)
1
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Оживший Ничушкин, «сухие» победы, защитник-бомбардир. Путь «Колорадо» до финала Кубка Стэнли – настоящее кино
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Просвирин и Кнороз выиграли соревнования в прыжках с шестом на Мемориале братьев Знаменских

Нидбайкина победила в тройном прыжке на Мемориале братьев Знаменских
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости