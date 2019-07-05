23:15 | Легкая атлетика

Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. 26-летняя спортсменка показала результат 2,02 метра. Она попыталась преодолеть планку в 2,07 метра, но не смогла.

Второй стала представительница Белоруссии Карина Таранда (2,00), третьей - болгарка Мирела Демирева (1,97).

Напомним, Ласицкене является четырехкратной чемпионкой мира.

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