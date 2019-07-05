Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. 26-летняя спортсменка показала результат 2,02 метра. Она попыталась преодолеть планку в 2,07 метра, но не смогла.

Второй стала представительница Белоруссии Карина Таранда (2,00), третьей - болгарка Мирела Демирева (1,97).

Results of the women's High Jump



1 Mariya LASITSKENE 🏳 2.02

2 Karyna TARANDA 🇧🇾 2.00 =NR PB

3 Mirela DEMIREVA 🇧🇬 1.97#LausanneDL 🇨🇭 #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/OYHhZF4hOi — IAAF Diamond League (@Diamond_League) 5 июля 2019 г.

Напомним, Ласицкене является четырехкратной чемпионкой мира.

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