Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание легкоатлетки года

ИААФ огласила список из пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года. В него не была включена прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Россиянка ранее была признана легкоатлеткой года в Европе. В 2019 году она победила на чемпионате мира в Дохе, выиграла чемпионат Европы в помещении и «Бриллиантовую лигу».

Список претенденток выглядит следующим образом:

Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (Ямайка, бег на короткие дистанции). Чемпионка мира на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м, чемпионка Панамериканских игр (200 м), выиграла 7 из 10 забегов на 100-метровке в 2019 году.

Сифан Хассан (Голландия, бег на длинные дистанции). Чемпионка мира (1500 м и 10000 м), победительница «Бриллиантовой лиги» (1500 м и 5000 м), мировой рекорд в беге на милю (4.12.33).

Бриджит Косгеи (Кения, марафон). Победительница марафонов в Лондоне и Чикаго. В последнем установила мировой рекорд (2:14.04), лучший результат года в полумарафоне.

Далила Мухаммад (США, бег с барьерами). Дважды побила мировой рекорд на 400 м с барьерами (52,20 на чемпионате США, 52,16 на чемпионате мира). Чемпионка мира (4x400 с барьерами).

Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок). Чемпионка мира в тройном прыжке, лучший результат сезона в мире (15,37), выиграла 9 из 12 соревнований в 2019 году, включая Панамериканские игры.

Победительница будет оглашена на торжественной церемонии, которая пройдет в Монако 23 ноября.