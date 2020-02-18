Ласицкене не верит ни в одного из кандидатов на пост главы ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не верит ни в одного из кандидатов на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сегодня были объявлены имена четырех кандидатов на пост главы ВФЛА. Ими стали Юрий Борзаковский, Михаил Гусев, Олег Курбатов и Евгений Юрченко. Внеочередная выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля.

— Удивляет, что за 10 дней до выборов мы вообще не видим и не слышим кандидатов и их варианты выхода из сложившейся ситуации, — цитирует «РИА Новости» Ласицкене. — Опять получается какой-то междусобойчик с котом в мешке, как было и на выборах (Дмитрия) Шляхтина. Я была на тех выборах, и там звучало очень много высокопарных слов, а в реальности мы теперь оказались в жесточайшем кризисе.