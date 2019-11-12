Ласицкене не удивлена, что не попала в топ-5 лучших легкоатлеток года

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему не попала в топ-5 лучших легкоатлеток года.

— Мы изначально предполагали, что я не попаду в топ-5, так что ни капли не удивлена, — цитирует Ласицене РИА Новости. — Считаю, что ни один российский легкоатлет не выиграет награду IAAF, пока ВФЛА не будет восстановлена в своих правах. А до этого еще очень далеко. Да и в принципе планов поехать на гала-вечер в Монако у нас и не было. Сейчас я еще в отпуске, а с 22 ноября приступлю к тренировкам. Впереди олимпийский год, так что сейчас уже не до церемоний.

Ласицкене ранее была признана легкоатлеткой года в Европе. В 2019 году она победила на чемпионате мира в Дохе, выиграла чемпионат Европы в помещении и «Бриллиантовую лигу».