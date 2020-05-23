Ласицкене не приедет на ближайший тренировочный сбор в Новогорск

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поедет на ближайший сбор на подмосковную базу «Новогорск», сообщает ТАСС.

— Сейчас Маша отдыхает, и необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет, — сказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян. — После выхода из отпуска у нее начнется ОФП, поэтому про сборы мы пока не думали. Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки говорить тоже сложно, все будет зависеть от ситуации с календарем и как его будет корректировать коронавирус. Как только наступит ясность, тогда я смогу говорить про подготовку что-то определенное.