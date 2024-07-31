Ласицкене назвала «абсолютным космосом» выступления украинки Магучих

Российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене восхитилась уровнем подготовки украинки Ярославы Магучих, которая в начале июля установила мировой рекорд в прыжках в высоту.

Украинская спортсменка на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже прыгнула на 2,10 метра и превзошла достижение, установленное болгаркой Стефкой Костадиновой в 1987 году.

«Если рассуждать трезво и честно, я считаю, что Ярослава сейчас находится на другом уровне. Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово «лидер» — это мало. Она невероятная умничка. Сейчас у нас нет такой возможности — превзойти ее результат», — приводит «Советский спорт» слова Ласицкене.

22-летняя Магучих является бронзовым призером летних Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой мира (2023) и двукратной чемпионкой Европы (2022, 2024). Также она выигрывала чемпионат мира в помещении в 2022-м и дважды — европейское первенство в помещении (2021, 2023).