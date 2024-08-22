Ласицкене из-за повреждения пропустит финал серии «Высота» в Златоусте

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не примет участия в финале серии «Высота» в Златоусте из-за повреждения. Турнир пройдет 23 августа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на тренировке спортсменка почувствовала дискомфорт в ноге и решила не рисковать, чтобы не обострять старую травму. Вместо нее на соревнованиях выступит Аделина Андреева.

Ранее Ласицкене пропустила из-за травмы командный чемпионат России, Игры БРИКС и Кубок страны.

31-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой (2020), трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019) и чемпионкой Европы (2018).