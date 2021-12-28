Ласицкене и Сидорова признаны ВФЛА лучшими спортсменами 2021 года

Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова признаны лучшими спортсменами года. Это решение 28 декабря утвердил президиум ВФЛА, сообщает сайт организации.

Мария Ласицкене несмотря на травму, полученную в начале сезона, смогла выиграть олимпийский титул, одержать пятую победу в финале «Бриллиантовой лиги» и возглавить топ-лист мирового сезона с результатом 2,05 метра.

Анжелика Сидорова выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, победила в финале «Бриллиантовой лиге», возглавила топ-лист мирового сезона с высочайшим результатом 5,01 метра, стала чемпионкой страны как летом, так и зимой.

Лучшим тренером года признан Геннадий Габрилян наставник Марии Ласицкене.

Восходящими звездами названы чемпионка мира и Европы среди юниоров в метании диска Виолетта Игнатьева и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в беге на 400 метров с барьерами Денис Новосельцев.

Спортсмены-ветераны года — Любовь Столяр и Константин Осадченко.