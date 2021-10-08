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Ласицкене и Сидорова поборются за звание лучшей легкоатлетки Европы в сентябре

15:36
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, а также прыгунья с шестом Анжелика Сидорова претендуют на звание лучшей легкоатлетки в Европе по итогам сентября, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации. Проголосовать заа них можно в Twitter организации.

Также на это звание претендуют британская бегунья Эйлиш Макколган и сербка Адриана Вилагош, специализирующаяся на метании копья.

Напомним, в прошлом месяце Ласицкене и Сидорова победили в финале «Бриллиантовой лиги» в швейцарском Цюрихе.

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