Ласицкене и Сидорова поборются за звание лучшей легкоатлетки Европы в сентябре
15:36
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, а также прыгунья с шестом Анжелика Сидорова претендуют на звание лучшей легкоатлетки в Европе по итогам сентября, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации. Проголосовать заа них можно в Twitter организации.
Также на это звание претендуют британская бегунья Эйлиш Макколган и сербка Адриана Вилагош, специализирующаяся на метании копья.
Напомним, в прошлом месяце Ласицкене и Сидорова победили в финале «Бриллиантовой лиги» в швейцарском Цюрихе.
Vote now for your women's Athlete of the Month for September 2021! ?— European Athletics (@EuroAthletics) October 8, 2021
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