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Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана

17:45
Мария Ласицкене. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мария Ласицкене. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и серебряному призеру чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову присвоено воинское звание капитана, сообщает ТАСС.

Ласицкене по итогам 2019 года была признана лучшей легкоатлеткой Европы, она стала победительницей чемпионатов Европы и мира, а также стала первой в финале «Бриллиантовой лиги». Шубенков также завоевывал золото на чемпионате мира 2015 года, на чемпионатах Европы 2012 и 2014 годов, и в финалах «Бриллиантовой лиги» 2017 и 2018 годов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7517611

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