Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана

Трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и серебряному призеру чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову присвоено воинское звание капитана, сообщает ТАСС.

Ласицкене по итогам 2019 года была признана лучшей легкоатлеткой Европы, она стала победительницей чемпионатов Европы и мира, а также стала первой в финале «Бриллиантовой лиги». Шубенков также завоевывал золото на чемпионате мира 2015 года, на чемпионатах Европы 2012 и 2014 годов, и в финалах «Бриллиантовой лиги» 2017 и 2018 годов.