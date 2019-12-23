Прыгунья в высоту Мария Ласицкене названа спортсменкой года по версии ВФЛА. Спортсменка выиграла 22 турнира в 2019 году, включая чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги».

Лучшим спортсменом года назван бегун с барьерами Сергей Шубенков, который выиграл два этапа «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами, а также завоевал серебро Европейских игр и чемпионата мира.

Тренером года назван Геннадий Габрилян, работающий с Марией Ласицкене.

Молодой спортсменкой года названа 19-летняя бегунья Полина Миллер, выигравшая, в частности, юниорский чемпионат Европы и Кубок России. Ее наставника Надежда Клевцова названа лучшим тренером по резерву.

Молодым спортсменом года стал ходок Василий Мизинов, победивший на молодежном первенстве Европы и завоевавший серебро на Кубке Европы.

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова получила приз «за волю к победе». ВФЛА отметила ее тяжелую победу на чемпионате мира в Дохе в борьбе с Сэнди Моррис.