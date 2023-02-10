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Ласицкене и Лысенко стали победителями турнира «Русская зима» в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мария Ласицкене и Данил Лысенко стали победителями соревнований «Русская зима».

30-летняя Ласицкене победила с результатом 1,91 метра. Второй стала Кристина Королева, которая покорила ту же высоту, но уступила по количеству попыток. Третьей с результатом 1,88 метра стала Мария Кочанова.

В мужских соревнованиях 25-летний Лысенко одержал победу с результатом 2,30 метр. Вторым стал Илья Иванюк (2,26), третьим — Никита Курбанов (2,23).

В январе 2023 года Ласицкене и Лысенко выиграли турнир по прыжкам в высоту в Челябинске.

Турнир «Русская зима» состоялся 10 февраля в манеже НИУ МГСУ в Москве.

Данил Лысенко
Мария Ласицкене (Кучина)
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