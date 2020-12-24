Ласицкене и Иванюк названы лучшими прыгунами в высоту 2020 года по версии американского журнала

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту по версии американского журнала Track & Field. В этом сезоне она выиграла все пять турниров, в которых приняла участие. Лучший результат сезона в мира также принадлежит Ласицкене — 2,05.

В тройку призеров вошли две украинки — Ярослава Могучих и Юлия Левченко.

У мужчин в этой дисциплине победу одержал также представитель России Илья Иванюк. На его счету пять побед и одно второе место в шести турнирах сезона.

В прыжках с шестом у женщин россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место, уступив американке Сэнди Моррис. Обе спортсменки приняли участие в семи турнирах и во всех одержали победы.

В тройном прыжке Екатерина Конева заняла третье место, уступив венесуэлке Юлимар Рохас и кубинке Лиадагмис Повеа. На счету Коневой три победы и два вторых места на пяти турнирах.