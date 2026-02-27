Ласицкене и Чермошанского включили в список кандидатов в состав сборной России

Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил списки кандидатов в сборную России на 2026 год, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

В число потенциальных спортсменов основного состава вошла олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене, а в резервную команду включен прыгун в длину Артем Чермошанский, который с лета 2024 года восстанавливается после тяжелой травмы.

33-летняя Ласицкене в конце мая прошлого года призналась, что не знает, когда вернется в спорт, и говорила об отсутствии мотивации выступать только на внутренних стартах. Последний раз она выходила в сектор в конце августа 2024 года на турнире в Прохладном, где заняла третье место с результатом 1,88 м. В активе Ласицкене победы на трех летних и двух зимних чемпионатах мира, первенствах Европы, а также пять финалов Бриллиантовой лиги.

Чермошанский включен в резервный состав после тяжелейшей травмы, полученной 7 июля 2024 года на Кубке России в Чебоксарах. Спортсмен перенес операцию и с тех пор не выступал.

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