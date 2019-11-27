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Допинг

Ласицкене атакует Американское антидопинговое агентство: «Следите за языком»

27 ноября 2019, 19:55
Мария Ласицкене. Фото AFP Мария Ласицкене отреагировала на слова главы USADA. Фото Instagram Ласицкене
Мария Ласицкене. Фото AFP
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Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отреагировала на слова главы USADA (Американское антидопинговое агентство) Трэвиса Тайгарта. Он призвал отстранить всех российских спортсменов от Олимпиады-2020, а также заявил, что уже невозможно определить чистых атлетов.

— Вы можете спросить об этом Лэнса Армстронга, Джастина Гэтлина, Кристиана Коулмана и всех ваших атлетов, использующих TUE (терапевтическое исключение). Пожалуйста, следите за языком, — написала Ласицкене в сториз своего Instagram.

Ранее комиссия по соответствию антидопингового агентства ВАДА рекомендовала отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить спортсменам выступать с национальными символами. Именно так — в нейтральном статусе — уже четыре года соревнуются атлеты сборной России.

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