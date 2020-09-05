Лашманова выиграла чемпионат России в ходьбе на 50 км, на 9 минут превзойдя мировой рекорд

Елена Лашманова стала чемпионкой России в ходьбе на 50 км. Бывшая подопечная Виктора Чегина преодолела дистанцию за 3 часа 50 минут 42 секунды. Это на 9 минут быстрее мирового рекорда, установленного китаянкой Лю Хун (3:59.15). Однако достижение не будет ратифицировано, поскольку на турнире из-за санкций ВФЛА отсутствовали представители World Athletics.

У мужчин 50 км выиграл Дементий Чепарев.

На 20 км первенствовали Эльвира Хасанова и Василий Мизинов.

Москва

Чемпионат России

Ходьба

Мужчины

20 км

1. Василий Мизинов — 1:19.09

2. Сергей Кожевников — 1:21.01

3. Евгений Добрынкин — 1:22.38

50 км

1. Дементии? Чепарев — 3:43.28

2. Сергей Шарыпов — 3:43.46

3. Сергей Раков — 3:48.36

Женщины

20 км

1. Эльвира Хасанова — 1:27.45

2. Рейхан Каграманова — 1:28.31

3. Дарья Голубечкова — 1:48.42

50 км

1. Елена Лашманова — 3:50.42

2. Маргарита Никифорова — 3:59.56

3. Анастасия Калашникова — 4:18.25