Лашманова выиграла чемпионат России в ходьбе на 50 км, на 9 минут превзойдя мировой рекорд
Елена Лашманова стала чемпионкой России в ходьбе на 50 км. Бывшая подопечная Виктора Чегина преодолела дистанцию за 3 часа 50 минут 42 секунды. Это на 9 минут быстрее мирового рекорда, установленного китаянкой Лю Хун (3:59.15). Однако достижение не будет ратифицировано, поскольку на турнире из-за санкций ВФЛА отсутствовали представители World Athletics.
У мужчин 50 км выиграл Дементий Чепарев.
На 20 км первенствовали Эльвира Хасанова и Василий Мизинов.
Москва
Чемпионат России
Ходьба
Мужчины
20 км
1. Василий Мизинов — 1:19.09
2. Сергей Кожевников — 1:21.01
3. Евгений Добрынкин — 1:22.38
50 км
1. Дементии? Чепарев — 3:43.28
2. Сергей Шарыпов — 3:43.46
3. Сергей Раков — 3:48.36
Женщины
20 км
1. Эльвира Хасанова — 1:27.45
2. Рейхан Каграманова — 1:28.31
3. Дарья Голубечкова — 1:48.42
50 км
1. Елена Лашманова — 3:50.42
2. Маргарита Никифорова — 3:59.56
3. Анастасия Калашникова — 4:18.25