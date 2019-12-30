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Лашманова и Кудашкин победили на чемпионате Мордовии

12:31

Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова и Алексей Кудашкин стали первыми на зимнем чемпионате Мордовии по спортивной ходьбе, информирует ТАСС.

Открытый чемпионат и первенство Мордовии по ходьбе в помещении памяти Германа Скурыгина традиционно проходит в Саранске в конце декабря.

Женщины и мужчины соревновались в ходьбе на 5 км. Лашманова показала результат 20 минут 34 секунды, Турова — 21.00, Васильева — 21.01. Кудашкин прошел пятикилометровку за 18.41, Кожевников — 18.45, Евстифеев — 19.12. Главные фавориты состязаний Сергей Широбоков и Дементий Чепарев сошли с дистанции.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7447007

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