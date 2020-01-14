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Купцова еще не приняла решение о выдвижении кандидатуры на пост главы ВФЛА

15:05
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Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова пока еще не приняла окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Пока я не приняла это решение, потому что тут надо понимать, что президент президентом, но нужна команда, — сказала Купцова в интервью ТАСС. — Хотя бы несколько человек, которые способны сейчас бороться с этой ситуацией. И я, откровенно говоря, не вижу среди нынешних людей, которые находятся около легкой атлетики, тех, кто способен на это, и когда люди принимают какие-то решения, голосуют за что-то, но не могут объяснить, почему они придерживаются такой позиции, — это тоже вызывает вопросы. Если в состав команды будут входить люди, которые уже были до того, то ничего хорошего не будет, поэтому я не исключаю

выдвижения кандидатуры, но еще подумаю, пообщаюсь с теми людьми, кто мог бы помочь в данной ситуации, но пока кандидатур, которые готовы работать, я не вижу.

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Временно исполняющей обязанности президента является вице-президент организации Юлия Тарасенко.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7517277

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