Кривошапка подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

Российская бегунья Антонина Кривошапка подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

- Антонина подала заявку на получение нейтрального статуса, - приводит ТАСС слова личного тренера Кривошапки Владимира Типаева. - Первый старт спортсменки в летнем сезоне пройдет 8 июня. Это будет первенство Южного федерального округа в Краснодаре, а дальше посмотрим.

Напомним, 31-летняя Кривошапка является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также трехкратной чемпионкой Европы. В 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2012. Она была лишена серебряной медали в эстафете.

Отметим, что российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Все о легкой атлетике - здесь