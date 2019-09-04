Кривошапка отказалась от участия в чемпионате России из-за простуды

Российская бегунья на 400 метров Антонина Кривошапка отказалась от участия в командном чемпионате России в Сочи из-за простуды. Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 4 по 6 сентября. В программу первого дня соревнований вошел женский бег на 400 метров.

— Кривошапка вынуждена была отказаться от участия в турнире буквально накануне старта, — цитирует ТАСС Юхареву. — Как сказал ее личный тренер, причиной для такого решения стала болезнь. Антонина простудилась, у нее поднялась температура.

На июльском чемпионате России в Чебоксарах Кривошапка заняла первое место, выполнив норматив для участия в Олимпиаде-2020.

Кривошапка является обладательницей трех наград чемпионатов мира, в ее активе также есть золото чемпионата Европы — 2010. Она также является двукратной победительницей зимнего континентального первенства 2009 года и Континентального кубка — 2010.