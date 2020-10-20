Российский легкоатлет Максим Краснов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Допинг-проба, взятая у 24-летнего спорстмена 5 сентября на чемпионате России по ходьбе, показала наличие в организме спортсмена запрещенных препаратов (S2-эритропоэтин и S62-фонтурацетам).

Дисквалификация Краснова отсчитывается с 28 сентября 2020 года по 27 сентября 2024 года. Результат спортсмена, показанный на чемпионате России (четвертое место на дистанции 20 км), аннулирован.