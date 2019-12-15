Коу рассказал, при каких условиях российским легкоатлетам разрешат соревноваться

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу рассказал, какие условия необходимы, чтобы Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена в правах, а российские спортсмены могли соревноваться без ограничений.

— Процедура выдачи нейтрального статуса приостановлена до тех пора, пока у нас не будет федерации, которая могла бы это одобрить, — цитирует Коу The Independent. — По моему мнению, пока мы не будем абсолютно уверены в том, что у нас есть система, которой можно доверять, я не собираюсь рисковать или подвергать опасности карьеру чистых спортсменов, которые, вероятно посвятили как минимум половину своей не очень долгой жизни, чтобы оказаться там, где они сейчас. Я очень забочусь о чистых спортсменах, потому что это их это их неотъемлемое право, это их преданность нашему спорту, многие часы, которые они посвящают ему. Я должен защищать их. Только когда я буду абсолютно уверен, что останутся только чистые спортсмены, мы можем принять федерацию или спортсменов в эту систему. Иначе я не хочу брать на себя этот риск.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.