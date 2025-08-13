Копьеметательница Маркарян не планирует завершать карьеру из-за травмы

Крымская копьеметательница Вера Маркарян из-за травмы досрочно завершила сезон-2025, сообщил старший тренер сборной России Вадим Херсонцев.

«У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить практически весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру. Вера рассчитывает вернуться в следующем году. Об этом мне сказали и она, и ее тренер», — цитирует Херсонцева ТАСС.

Маркарян в 2015 году перешла в сборную России. До этого 36-летняя спортсменка выступала за Украину.