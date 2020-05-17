Копьеметательница Абакумова хочет вернутсья в спорт. Она пропустила четыре года из-за дисквалификации

Копьеметательница Мария Абакумова, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил истек 17 мая, хочет снова выступать на соревнованиях.

— Дисквалификация закончилась, и я очень хочу вернуться в спорт, — сказала Абакумова в интервью ТАСС. — Я самостоятельно поддерживаю сейчас физическую форму. Но для того, чтобы вновь получить возможность выступать на соревнованиях, мне предварительно нужно решить целый ряд вопросов, прежде всего — финансовых.

Мне нужно вернуть большую сумму, которая накопилась за четыре года. Сейчас для меня это непосильно с учетом того, насколько вырос курс иностранных валют по сравнению с рублем, да и все призовые давно уже потрачены. Поэтому возврат денег — это сама большая проблема для меня.

Я надеялась, что, может быть, найду каких-то спонсоров, чтобы те помогли мне погасить на определенных условиях долг, но обстановка сейчас как в мире, так и в России, очень сложная.

Перед тем, как выйти на старт какого-либо официального турнира, отбывший наказание спортсмен должен вернуть призовые деньги, которые он заработал на соревнованиях, которые пришлись на период дисквалификации.

Абакумова была дисквалифицирована на четыре года после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года и чемпионата мира-2011. Перепроверка показала наличие в пробе запрещенного вещества туринабол. Спортсменка, лишившаяся золота ЧМ-2011 и серебра ОИ-2008, подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена.