Комиссия спортсменов ВФЛА надеется, что ОКР наладит контакт с AIU

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выразила надежду, что рабочая группа ОКР займет более конструктивную позицию и наладит контакт с Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) и Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в кратчайшие сроки.

- Мы знаем, что ВФЛА не собирается идти на уступки и продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов, — отмечается в сообщении в Instagram. — Комиссия надеется, что ОКР и Минспорт во избежание ухудшения сложившейся ситуации, будут более решительны в данном вопросе. Мы хотим напомнить, что действия руководства ВФЛА уже привели к пропуску российскими легкоатлетами зимнего международного сезона. Мы надеемся, что вновь созданная рабочая группа ОКР займет более конструктивную позицию и наладит контакт с AIU и WA в кратчайшие сроки, ведь до открытия Олимпийских Игр в Токио осталось менее полугода, а летний сезон стартует уже через три месяца.

Напомним, Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. Отсутствие дорожной карты стало одной из причин приостановки государственной аккредитации.