Комиссия спортсменов ВФЛА надеется, что ОКР наладит контакт с AIU
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выразила надежду, что рабочая группа ОКР займет более конструктивную позицию и наладит контакт с Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) и Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в кратчайшие сроки.
- Мы знаем, что ВФЛА не собирается идти на уступки и продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов, — отмечается в сообщении в Instagram. — Комиссия надеется, что ОКР и Минспорт во избежание ухудшения сложившейся ситуации, будут более решительны в данном вопросе. Мы хотим напомнить, что действия руководства ВФЛА уже привели к пропуску российскими легкоатлетами зимнего международного сезона. Мы надеемся, что вновь созданная рабочая группа ОКР займет более конструктивную позицию и наладит контакт с AIU и WA в кратчайшие сроки, ведь до открытия Олимпийских Игр в Токио осталось менее полугода, а летний сезон стартует уже через три месяца.
Напомним, Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. Отсутствие дорожной карты стало одной из причин приостановки государственной аккредитации.
В свете последних событий комиссия спортсменов считает необходимым заявить следующее: ??Мы сожалеем, что в последние месяцы информационная закрытость и пренебрежение интересами всего легкоатлетического сообщества стали принципами деятельности ВФЛА. Игнорирование запросов спортсменов и рекомендаций Минспорта и ОКР не оставили пространства для иных действий, кроме как приостановления действия государственной аккредитации. Даже, если руководство ВФЛА и пытается как-то исправить положение дел, доверие к нему окончательно подорвано, и любые их заявления и действия вызывают лишь негативную реакцию. В данной ситуации комиссия не видит иного выхода, кроме как досрочного ухода руководителей ВФЛА со своих постов. ??Особенно считаем нужным обратить внимание, что предложение Минспорта и ОКР о проведении заседания Президиума 31 января для наделения Рабочей группы по восстановлению ВФЛА полномочиями по взаимодействию с международными организациями было также оставлено без внимания. Мы знаем, что ВФЛА не собирается идти на уступки и продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов. Комиссия надеется, что ОКР и Минспорт во избежании ухудшения сложившейся ситуации, будут более решительны в данном вопросе. ??Мы хотим напомнить, что действия руководства ВФЛА уже привели к пропуску российскими легкоатлетами зимнего международного сезона. Мы надеемся, что вновь созданная рабочая группа ОКР займёт более конструктивную позицию и наладит контакт с AIU и WA в кратчайшие сроки, ведь до открытия Олимпийских Игр в Токио осталось менее полугода, а летний сезон стартует уже через три месяца.