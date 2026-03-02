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2 марта, 12:54

Команда Большунова выиграла медиаэстафету на чемпионате России по легкой атлетике

Сергей Ярошенко

Команда лыжника Александра Большунова выиграла медиаэстафету на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в Южно-Сахалинске.

Спортсмены пробежали эстафету 4 по 200 метров за 1 минуту 54,84 секунды. Вместе с Большуновым в команде выступали Иван Кузнецов, София Мирошниченко и Илья Латыпов.

Второй с результатом в 1 минуту 55,03 секунды стала команда, в составе которой выступали Степан Журавченко, Андрей Лукин, Алексей Зырянов и Вероника Степанова.

Третье место заняли Александр Хорошилов, Виктория Баркова, Дмитрий Беломестнов и Денис Спицов (1.55,82).

Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.

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Александр Большунов
Вероника Степанова
Денис Спицов
легкая атлетика
Александр Хорошилов
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