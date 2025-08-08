Легкая атлетика
8 августа, 17:27

Город засыпает — просыпаются бегуны: в Казани пройдет ночной забег

В ночь с 9 на 10 августа пройдет массовый забег «Ночная Казань».

Участников ждут старты на 5 и 10 километров, конкурс костюмов, обновленная трасса и финиш с самым красивым видом — сияющий в ночной подсветке кремль.

Сейчас на забег зарегистрированы почти шесть тысяч участников из России, Азербайджана, Казахстана, Республики Беларусь, Эквадора, Омана, Катара и Таджикистана. Стартовать на дистанции 5 и 10 километров могут спортсмены от 18 лет, для любителей бега от трех до 17 лет предусмотрены дистанции 300 и 600 метров и 1 километр.

Забег в этом году впервые стартует с площади Тысячелетия: участникам откроется вид на Казанский кремль. Кроме того, в этом году команда организаторов впервые утвердила призовой фонд соревнований. Победители на дистанции 10 километров получат по 100 тысяч рублей, серебряные призеры — по 50 тысяч рублей, обладатели бронзы — по 30 тысяч рублей.

Отдельно для участников и гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с фотобудкой, глиттер-баром и анимацией.

  • Спринт

    Глупость отганизаторов. Физиология человеческого организма ночью отдыхает, и любая физическая активность в ночное время идет во вред организму. Эти идиоты еще и детей привлекли. Кто подобное разрешает ..? И за сколько в карман .. Не даром в СССР рабочие ночные смены оплачивались по двойному тарифу.

    08.08.2025

    • Российский бегун Чернухин вышел на старт чемпионата России в форме Великобритании

    Пасечник выиграл забег на 800 м на чемпионате России, Ожгибесов стал лучшим в прыжках в длину

    Takayama

