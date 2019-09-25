Коэ не считает российский вопрос главным во время его первого срока

Президент ИААФ Себастьян Коэ не считает, что допинговый скандал с Россией был главным вопросом во время его первого срока. Сегодня он был переизбран на пост главы организации.

— Не считаю, что российский вопрос был главным во время моего первого срока, — сказал Коэ. — Это был непростой срок, первые два года были посвящены разработке реформ, затем мы потратили время на их внедрение. Сейчас мы видим, что они работают. следующие четыре года легкая атлетика должна показать прогресс.