Коэ назвал разумным допуск легкоатлетов РФ к стартам в нейтральном статусе

Президент ИААФ Себастьян Коэ уверен, что организация поступила правильно, разрешив легкоатлетам из России участвовать в международных стартах в нейтральном статусе. Россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в турнирах под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА. Сегодня Себастьян Коэ был переизбран на второй президентский срок.

— На правах президента я и мой совет взяли серьезную ответственность за защиту равных для всех условий, — цитирует ТАСС Коэ. — Это очень важно, и мы чувствуем, что нам это удается. Я всегда старался найти мирный выход из ситуации. Если речь идет о сохранении российских спортсменов на соревнованиях, то, я думаю, мы нашли разумный путь.