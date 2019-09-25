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Коэ назвал разумным допуск легкоатлетов РФ к стартам в нейтральном статусе

16:15
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Президент ИААФ Себастьян Коэ уверен, что организация поступила правильно, разрешив легкоатлетам из России участвовать в международных стартах в нейтральном статусе. Россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в турнирах под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА. Сегодня Себастьян Коэ был переизбран на второй президентский срок.

— На правах президента я и мой совет взяли серьезную ответственность за защиту равных для всех условий, — цитирует ТАСС Коэ. — Это очень важно, и мы чувствуем, что нам это удается. Я всегда старался найти мирный выход из ситуации. Если речь идет о сохранении российских спортсменов на соревнованиях, то, я думаю, мы нашли разумный путь.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6927351

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