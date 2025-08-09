Кочанова выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате России

Российская легкоатлетка Мария Кочанова стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате России по легкой атлетике.

23-летняя спортсменка выиграла с результатом 1,94 м. Серебряным призером стала Дарья Ермолова (1,89). Третье место заняла Елизавета Валуева из Белоруссии (1,89), поэтому бронза досталась Кристине Королевой, занявшей четвертое место.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.