Кочанова победила в прыжках в высоту на Кубке России

Представительница Санкт-Петербурга Мария Кочанова завоевала золото в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском.

Результат 23-летней спортсменки составил 1,86 м. Второе-третье места разделили Надежда Андрюхина (1,86) и Кристина Королева (1,86), уступив Кочановой из-за большего числа использованных попыток.

В беге на 5000 м у женщин победила Любовь Дубровская (15 минут 32,04 секунды), у мужчин — Егор Лимонов (14.12,57). В стометровке лучшими стали Юлия Караваева (11,26 секунды) и Константин Крылов (10,30).

Соревнования по метанию копья выиграла Майя Богатырева (52,84 м). В метании молота первое место занял Валерий Пронкин (74,99), а в толкании ядра — Олег Томашевич из Белоруссии (20,91).