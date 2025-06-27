Легкая атлетика
27 июня, 11:05

Кнороз считает, что глава World Athletics терпеть не может российских спортсменов

Павел Лопатко

Лидер женской сборной России по прыжкам с шестом Полина Кнороз считает, что глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу негативно относится к спортсменам из России.

«Что касается Себастьяна Коу, то тут как бы все понятно, он нас терпеть не может. Вспомните, что Коу сказал перед Играми-2024 в Париже журналистам: «Да, вы увидите российских спортсменов на Олимпиаде, но это будет точно не легкая атлетика», — цитирует многократную чемпионку России ТАСС.

Российские и белорусские легкоатлеты лишены возможности участвовать в крупных международных стартах с марта 2022 года. В марте 2025 года Коу заявил, что совет World Athletics считает санкции адекватными и полагает, что нет необходимости их заменять, дополнять или изменять.

Источник: ТАСС
Кнороз — о решении Ласицкене приостановить карьеру: «Я абсолютно понимаю Машу»

Легкоатлетка Кнороз призналась, что ей не понравилась Москва

