Кнороз и Иванов признаны лучшими легкоатлетами года в России

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала лучших спортсменов 2025 года.

Лучшим среди мужчин был признан Федор Иванов, который стал двукратным рекордсменом России в беге на 300 и 400 метров с барьерами. Спортсменкой года была выбрана Полина Кнороз, победительница всех крупных стартов 2025 года.

Победители в других номинациях: