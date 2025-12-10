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Кнороз и Иванов признаны лучшими легкоатлетами года в России

Ана Горшкова
Корреспондент

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала лучших спортсменов 2025 года.

Лучшим среди мужчин был признан Федор Иванов, который стал двукратным рекордсменом России в беге на 300 и 400 метров с барьерами. Спортсменкой года была выбрана Полина Кнороз, победительница всех крупных стартов 2025 года.

Победители в других номинациях:

  • Лучший юный легкоатлет — Виктория Урсова, Инесса Мазурик и Анастасия Афанасова
  • Лучший спортсмен категории «Мастерс» — Зинаида Тепеева, победительница чемпионата России по легкой атлетике Мастерс в спортивной ходьбе на 3000 метров, 5000 метров и 10000 метров
  • За волю к победе — Мария Ермакова, чемпионка России на дистанции 10 000 метров
  • Восходящая звезда легкой атлетики — Алексей Данилов, рекордсмен России в беге на 400 метров — 44,56 секунд
  • Восходящая звезда легкой атлетики — Анастасия Кобылянских, чемпионка России в тройном прыжке
  • Приз председателя ВФЛА — Эльвира Новосельцева, чемпионка России по спортивной ходьбе
  • Легенда советской легкой атлетики — Тер-Ованесян Игорь Арамович
Источник: https://t.me/rusaf_official/9930
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