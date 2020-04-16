Российская легкоатлетка Дарья Клишина в прямом эфире в Instagram выступила за обнуление мировых рекордов. Вице-чемпионка мира-2017 специализируется на прыжках в длину. Мировой рекорд в этой дисциплине составляет 7,52 и был установлен советской спортсменкой Галиной Чистяковой в 1988 году.

— Как относитесь к идее обнуления мировых рекордов? Есть такое предложение по поводу рекордов, установленных в восьмидесятые, поскольку есть сомнение в их чистоте.

— Хорошо отношусь. Это было бы правильным решением. И технологии меняются, и истории с чистыми рекордами могли быть закрыты, если бы они обнулились. Особенно с теми, что стоят с восьмидесятых годов.

— Вам в России что-то запрещенное предлагали?

— Нет. Но мне наверное с тренером повезло и с нашей группой. У нас никогда не было с этим проблем.