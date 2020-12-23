Российская легкоатлетка Дарья Клишина, с 2013 года постоянно живущая и тренирующаяся в США, рассказала, какие положительные и отрицательные стороны видит в жизни в России и за океаном.

«Начнем с того, что здесь очень сложно найти друзей в русском понимании. Нет такой вот сильной, настоящей дружбы. У меня, например, в России есть подруга с садика, и мы до сих пор общаемся. Тут люди не сближаются, не привязываются, доверия такого нет, люди думают больше о себе, чем о других. Поэтому, скажем, тут очень спокойно переезжают в другой город, ведь нет привязанности ни к месту, ни к людям. Для меня это минус», — сказала Клишина РИА Новости.

Несмотря на это, спортсменка отметила, что эта черта американцев иногда может быть и положительным качеством, приведя пример, что в США гораздо спокойнее относятся к смене тренеров.

«Еще я столкнулась с тем, что мне пришлось завести кредитную карту. Для меня самое страшное — жить в долг. А тут очень важна хорошая кредитная история. Я, например, айфон не могла купить американский, который с тарифным планом сразу продается. А если уж говорить о более крупных покупках типа квартиры и машины — мне кажется, даже если ты придешь с мешком наличных, никто ничего не продаст без чистой кредитной истории. Не знаю, хорошо это или плохо, но для меня это было непонятно и непривычно, до сих пор возмущают какие-то ситуации, с этим связанные», — добавила легкоатлетка.