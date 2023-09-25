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Клишина считает, что российским спортсменам нужно соглашаться на условия МОК и ехать на Олимпиаду

Алина Савинова
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Дарья Клишина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась мнением о том, нужно ли спортсменам из России соглашаться на условия Международного олимпийского комитета (МОК) ради Олимпийских игр.

«Думаю, что да. Это единственный шанс, ради которого человек всю свою жизнь тренируется и работает. Спортсмен жертвует своим здоровьем, чтобы поехать на международные соревнования — на чемпионат мира, Европы, на Олимпиаду. Нам же все время прививали мысль, что спорт вне политики. Поэтому мой ответ: да. Нужно знать и понимать все детали, которые представлены Международным олимпийским комитетом. Я немножко выпала из контекста конкретных заявлений. Если есть какая-то лазейка, какой-то шанс отстоять себя — а мне кажется, он там есть — нужно его использовать», — приводит «Чемпионат» слова Клишиной.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, в случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже максимум смогут выступить 180 спортсменов. Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров в сентябре заявил, что нейтральные спортсмены не получат призовых в России за участие в Олимпийских играх.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

32-летняя Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013) и призером чемпионата Европы 2014 года.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5254750-klishina-rossijskim-sportsmenam-nuzhno-soglashatsya-na-usloviya-mok-i-ehat-na-olimpiadu.html
Олимпиада
Дарья Клишина
МОК
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