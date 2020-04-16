Клишина рассказала о своем отношении к дистанционным допинг-тестам

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась мнением о том, что Американское антидопинговое агентство (USADA) начало дистанционно собирать тесты со своих атлетов.

Ранее USADA начало тестирование в удаленном формате. Допинг-офицеры с секундомером с термометром следят онлайн за походом спортсменов в туалет.

— Не думаю, что это логично, — сказала Клишина в прямом эфире «СЭ» в Instagram. — Все могут подождать. Не знаю, как они смогут это делать дистанционно. Но если они хотят продолжать своих атлетов тестировать, то значит надо. Но не знаю, как это можно физически устроить.