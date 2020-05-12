Клишина рассказала о предложении стать эскортницей за 200 тысяч в месяц

Легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о менталитете русских и американских мужчин. Также она призналась, что ей предлагали стать эскортницей за 200 тысяч в месяц.

— Чем американские парни отличаются от русских? Культурой и менталитетом, который рядом с нашим менталитетом не стоит. Я не хочу говорить «никогда», но у меня, наверное, никогда не было бы парня американца. Я бы не смогла ужиться.

— Самое странное предложение, которое ты получала от мужчин? Например, стать содержанкой.

— Ха-ха-ха, такое было. Только не содержанкой, была другая интерпретация — сопровождение.

— Эскорт.

— Да, прикинь? В Америке, причем несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала. Незнакомый мужчина просто написал в директе Instagram.Я никого не посылаю, но сразу же жестко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует». Так он начал: «Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях. Такая-то сумма» — «Нет, все, до свидания».

— Большая сумма была?

— Очень, 200 тысяч в месяц. Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?