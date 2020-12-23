Клишина: «Пока мы не получим обратно флаг, популярность легкой атлетики будет падать»

Единственная российская легкоатлетка, выступившая на Олимпиаде 2016 года Дарья Клишина прокомментировала решение решение спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между ВАДА и РУСАДА.

«Пока мы не получим обратно флаг, популярность легкой атлетики будет падать. Начнем с того, что у всей нашей сборной, кроме меня, нет права выступать на международных стартах. У нас в России — профессиональный спорт — это основной заработок. Если ситуация будет продолжаться, на какой мотивации тренироваться? Все это, конечно, накладывает огромный отпечаток на будущее легкой атлетики.

Показывают, скажем, чемпионат мира. Телезритель ищет русских, за кого можно поболеть. А нет русских. Потому что нет флага. Там написано какой-то «NA», и все, человек сразу выключит. И такая ситуация уже пять лет", — заявила Клишина в интервью РИА Новости.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что российские спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира. Кроме того, России на два года запрещено подавать заявки на проведение международных спортивных мероприятий.