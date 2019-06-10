Клишина поддержала призыв Ласицкене об отставке руководства Всероссийской федерации легкой атлетики

Серебряный призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина поддержала Марию Ласицкене, призвавшую руководство Всероссийской федерации легкой атлетики уйти в отставку.

9 июня стало известно, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций оставил в силе отстранение Всероссийской федерации.

– Прямо в точку, – написала Клишина в комментариях к посту Ласицкене.

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору