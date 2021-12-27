Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что пока не приняла решение относительно продолжения карьеры.

— Вы морально готовы завершить карьеру?

— Мне не хочется ставить вопрос таким образом. Это было бы слишком громкое заявление, когда ты для себя ничего не решил. Я просто буду двигаться по ветру, и жизнь покажет. Я не хочу даже самой себе где-то внутри говорить, что да, я поеду на чемпионат мира. Вдруг потом что-то случится — расстроюсь очень сильно. Поэтому буду идти своим путем: что жизнь преподнесет, то и приму. И лучше я порадуюсь, если все получится, чем наоборот, — сказала Клишина RT.

— Очевидно, что «наоборот» случилось на Олимпиаде в Токио. Наверное, неприятно об этом вспоминать, но все-таки — какие-то предпосылки к травме были?

— Повреждения всегда неприятны, но, когда они случаются после того, как ты проделал огромную работу, приехал на Олимпийские игры и понимаешь, что находишься в отличной форме и можешь бороться за медаль, это еще обиднее. Вообще никаких предпосылок не было, у меня никогда не было проблем с задней поверхностью бедра. Вот с ахиллом есть хроническая проблема, она со мной десять лет, и я все время о ней забочусь, ежедневно, после каждой тренировки. Если бы подвел ахилл, я хотя бы могла понять. А тут абсолютно на пустом месте...

— Было тяжело?

— Я привыкла не переживать слишком долго. Считаю, что сделаю хуже только себе, если буду наваливать на свои плечи какую-то печаль, ответственность. Никому от этого лучше не станет. Поэтому предпочитаю как можно быстрее оставить позади неприятные моменты. Не считаю, что должна плакать днями и ночами в подушку. Кому-то это помогает, но не мне. Мои переживания сводятся к тому, чтобы как можно быстрее сложить плохое в коробочку, закрыть ее и выбросить.

— А вы уже задумываетесь о том, что будете делать после?

— Безусловно. Я считаю, что любой спортсмен должен об этом задумываться. Конечно, продолжительность карьеры отличается в разных видах спорта. В гимнастике, например, девочки заканчивают выступления, еще не окончив университет. У них будет другой подход. В легкой атлетике карьера все-таки довольно продолжительная, и есть время взвесить все за и против. Я считаю большой ошибкой, когда люди объявляют о завершении карьеры, а на следующий день просыпаются — и не знают, что им теперь делать. Многие страдают из-за этого и не могут найти себя в жизни. Поэтому, пока есть время, прикидываю, чем смогу заниматься после.