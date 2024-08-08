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Клишина назвала главные особенности жизни в США

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира Дарья Клишина с 2013 года живет и тренируется в США.

На ОИ-2016 она была единственной легкоатлеткой из России. На Олимпиаде в Токио спортсменка травмировалась еще до старта и с тех пор не выступала на официальных соревнованиях. В 2022-году у Дарьи родился второй ребенок.

— Какие различия в бытовой жизни между Россией и США удивляют?

— Необходимость иметь кредитную карту. У нас она воспринимается как наличие у тебя долга перед кем-то, а в США — обязательная вещь. Без хорошей кредитной истории ты не можешь купить себе даже смартфон. Но есть в этом и плюсы — банк гораздо лучше следит за своими деньгами, чем за деньгами простого человека, а потому при малейшем подозрении на мошенничество ты можешь позвонить или написать в банк и все операции будут отменены.

Второй момент — страховка. Если я постоянно не болею, мне дешевле пойти в клинику к платному специалисту и заплатить за прием. Почему я должна платить сумасшедшие деньги за страховку?

— Ваш старший сын ходит в детский сад. В чем главное отличие в обучении в США и в России, на ваш взгляд?

— В США, мне кажется, в саду больше всего изучают, чем в России. Исхожу из общения с подругами, у кого дети ходят в садики в Москве. Они удивляются, что у нас уже есть расписание, уроки. Что касается дальнейших ступеней образования, то мне очень нравится, что американцы мотивируют учащихся делать что-то сверх образовательной программы. Это касается и спорта, и каких-то наук, информатики, разных сфер. Например, играть за школу в условное водное поле круто, потому что можно попасть таким образом в хороший университет. У нас такого нет, к сожалению. Поэтому в Америке настолько хорошо развит студенческий спорт, и результаты на этом уровне бывают выше, чем у профессионалов.

Молодые люди понимают, что образование дико дорогое, а возможность платить есть не у всех. В России, кстати, это гораздо дешевле, и в этом уже наш «плюс». Но в США спорт, искусство или всякого рода олимпиады по наукам — это путь к диплому. И с ним у тебя практически на 100 процентов есть работа. Если голова на месте, то компания возьмет начинающего специалиста с дипломом хорошего университета и не будет, как у нас, требовать от него обязательного опыта работы.

Дарья Клишина. «Легко отпустила спортивную часть своей жизни». Дарья Клишина — об Олимпиаде и о себе

Дарья Клишина
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