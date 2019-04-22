Клишина намерена выступить на чемпионате России-2019

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что планирует принять участие в чемпионате России по легкой атлетике-2019. Турнир пройдет в Чебоксарах с 24 по 27 июля.

- На данный момент я тренируюсь с Дуайтом Филлипсом, - сказала Клишина в интервью пресс-службе ВФЛА. - Это не новый для меня человек, не новый тренер, мы все время работали с ним по совместительству: с Лореном и с Дуайтом. Сейчас мы сменили место тренировок, но тренеры не поменялись.

Программа по сути сильно не отличается, так как Дуайт в свое время тренировался у Лорена в заключительные годы карьеры и показывал очень высокие результаты. Так что он, основываясь и на своем опыте, и на огромном опыте Лорена Сигрейва, составляет программу, которая не сильно отличается от того, что я делала с Лореном. Мы готовимся к летнему сезону.

В этом году чемпионат России будет сотым, юбилейным. Мы с тренером уже начинаем составлять план соревнований на лето, насколько это возможно, и чемпионат России входит старты, которые мы бы хотели сделать. Можно будет совместить приятное с полезным, так как это будет грандиозный праздник, плюс придется выполнять норматив, так как это чемпионат мира. В прыжках в длину это 6,72 м. Думаю, что чемпионат России – потрясающее место, чтобы показать красивый результат и порадовать всех наших зрителей и болельщиков.

Напомним, 28-летняя Клишина является серебряным призером чемпионата мира-2017, а также двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011 и 2013).

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