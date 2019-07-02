Клишина может пропустить турнир во Франции из-за проблем с выдачей багажа

Серебряная призерка чемпионата мира-2017 Дарья Клишина может пропустить международный турнир в Марселе, который стартует во вторник, 2 июля, сообщает ТАСС.

– Участие Клишиной в турнире в Марселе сейчас находится под вопросом. Дарья летела во Францию из Москвы самолетом "Аэрофлота", ее заставили сдать сумку со спортивной амуницией в багаж, который в итоге не прилетел.

Возможный пропуск турнира в Марселе негативно скажется на подготовке Дарьи к сезону и к его главному старту – чемпионату мира в Катаре, – приводит слова Николаева ТАСС.

Отметим, что с 27 сентября по 6 октября в Катаре пройдет чемпионат мира.

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