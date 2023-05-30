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Сегодня, 09:35

Клишина заявила, что российские легкоатлеты смирились с положением в мировом спорте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что российские легкоатлеты смирились со своим положением в мировом спорте.

«Могу говорить только о легкой атлетике. Другие виды спорта находятся в несколько иной ситуации, а российская легкая атлетика была забанена еще в 2015 году. Очень узкому кругу спортсменов выдавался допуск, и мы ездили даже на коммерческие соревнования без флага и гимна. Возможно, кому-то и не понравится такое суждение, но российские легкоатлеты с этим смирились. В нынешних реалиях приходилось жить именно так: либо ты соглашаешься на предложенные условия, либо не выступаешь на международных соревнованиях. Более того, каждый год ведущие российские легкоатлеты вынуждены были ждать, порой очень долго, допуска от World Athletics или МОК. Бессрочный был только у меня. Остальные вынуждены были бороться за себя два раза в год: перед началом зимнего и летнего сезонов», — приводит слова Клишиной РИА «Новости Спорт».

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации на фоне допинг-скандала. World Athletics неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В марте совет World Athletics восстановил членство ВФЛА, но продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230530/klishina-1874967188.html
легкая атлетика
Дарья Клишина
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