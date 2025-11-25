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Допинг

25 ноября 2025, 15:50

Китайский прыгун в длину Ван Цзянан доказал, что неумышленно вдохнул допинг в больнице

Сергей Ярошенко

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике китайского прыгуна в длину Ван Цзянаня непричастным к умышленному употреблению допинга.

1 ноября 2024 года в пробе спортсмена был обнаружен тербуталин.

Согласно расследованию Китайского антидопингового агентства (CHINADA), 31 октября и 1 ноября 2024 года спортсмен сопровождал родственника в больницу, где проводилось небулайзерное лечение — процедура, при которой лекарство в виде аэрозоля распыляется в воздух. Таким образом, пассивное вдыхание привело к появлению следов препарата в пробе.

29-летний Ван Цзянан является победителем чемпионата мира по легкой атлетике 2022 года в Орегоне, а также бронзовым призером мирового первенства 2015 года, прошедшего в Пекине.

Коме того, в его активе две золотые медали Азиатских игр (2018, 2023) и победа на чемпионате Азии (2013).

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легкая атлетика
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